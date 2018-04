Pippa Middleton è incinta, Kate presto zia

Cicogna in arrivo per Pippa Middleton. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico 'The Sun', la sorella di Kate (duchessa di Cambridge e moglie del principe William), ha confidato agli amici di aspettare il primo figlio dal marito, il finanziere James Matthews, 42 anni, sposato lo scorso 20 maggio.

La coppia "non potrebbe essere più entusiasta", raccontano fonti vicine. Pippa, 34 anni, sarebbe alla 12ma settimana di gravidanza e, numeri alla mano, il bebè dovrebbe arrivare il prossimo ottobre. Nessuna indiscrezione sul sesso.

La notizia arriva all'indomani del 92mo compleanno della regina Elisabetta, a pochi giorni dal parto di Kate e a meno di un mese dal matrimonio del principe Harry con l'attrice Meghan Markle, fissato per il 19 maggio.