Il principino Louis compie due anni: le tenere foto di mamma Kate per festeggiarlo

Un sorriso felice, le manine sporche di tempera, lo sguardo complice verso l’obiettivo della macchina fotografica di mamma Kate Middleton: il principino Louis festeggia il suo secondo compleanno.

Tra ieri e oggi, l’account ufficiale di Kensington Palace ha pubblicato nuovi scatti del principino per celebrare la ricorrenza: le foto, come sempre, sono state scattate dalla duchessa di Cambridge, appassionata fotografa, meno patinate di quelle di un fotografo ufficiale.

Anche l’account di Clarence House ha condiviso uno scatto inedito di Louis in compagnia del nonno Carlo, il principe di Galles: i due sono stretti in un tenero abbraccio.

Compleanno in isolamento per il principino Louis insieme ai genitori e ai fratelli

Nei vari scatti Louis ha le mani sporche di tempera perché anche lui, come tanti altri bambini inglesi, in questi giorni ha disegnato degli arcobaleni per supportare gli operatori del NHS, il servizio sanitario nazionale del Regno Unito, nella lotta contro il coronavirus. Qualche settimana fa il piccolo Louis si era unito al fratello maggiore George e alla sorellina Charlotte in un video girato sempre per sostenere il NHS e ringraziare i sanitari.

I tre piccoli Cambridge stanno trascorrendo il periodo di isolamento insieme ai genitori nella tenuta di famiglia di Arnhem Hall, nel Norfolk. Gli altri componenti nella Royal Family sono divisi nei vari palazzi e residenze: in occasione del recente compleanno della regina Elisabetta i membri della famiglia reale le hanno fatto gli auguri in videochiamata.