La principessa Ayako sposa un borghese e rinuncia al trono per amore

Un autentico matrimonio d’amore quello tra la principessa Ayako, terzogenita di un cugino dell'imperatore giapponese Akihito, e Kei Moriya, cittadino borghese per il quale ha rinunciato a ogni privilegio elargito dalla sua casata.

In base alla legge della casa imperiale, infatti, che impone alle donne di rinunciare al proprio titolo nobiliare per amore, la 28enne ha dovuto dire addio ai suoi titoli e prerogative reali, ricevendo un indennizzo una tantum di 107 milioni di yen (pari a circa 840mila euro) per 'il mantenimento della dignità individuale'.

La cerimonia si è celebrata nel santuario scintoista di Meiji Jingu, a Tokyo: vestita con il tradizionale kimono rosso e la gonna 'hakama', con un'acconciatura che richiama l'antico stile delle nobildonne giapponesi, al momento dello scambio degli anelli Ayako ha letto ad alta voce un giuramento nella tradizione scintoista, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte circa 30 persone.

Gli sposi si sono conosciuti lo scorso dicembre, grazie alle amicizie in comune dei genitori. Ayako lavora come ricercatrice all'Università Josai di Chiba, nella facoltà di Scienze sociali, mentre il trentaduenne Kei è un funzionario della compagnia di spedizioni Nippon Yusen, ed è uno sportivo amante delle maratone e delle competizioni di triathlon.

I matrimoni d’amore nella casa reale giapponese

Prima di Ayako, altre donne della famiglia hanno scelto l'amore a scapito del titolo nobiliare, rinunciando così ai benefici imperiali per sposare un uomo borghese senza alcun titolo.

La prima è stata Sayako, la figlia più piccola dell’imperatore Akihito, che ha detto sì a un uomo borghese designer di professione; poi è successo alla sorella di Ayako, Noriko, che ha abbandonato il palazzo imperiale per sposare un uomo comune nel 2014. E ora la storia si ripete con Ayaco e la sua scelta d’amore.