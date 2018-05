Il dj lascia la consolle e chiede la mano della fidanzata sulla pista: "Mi vuoi sposare?"

Una serata in discoteca, la gente scatenata al ritmo del reggaeton, poi all'improvviso tutto cambia: il dj scende dalla consolle, raggiunge la pista con la fidanzata e le chiede di sposarlo.

E' la scena che si è svolta l'altra sera al Sombrero Latino di San Miniato, dove Rudy dj ha sorpreso la fidanzata Federica facendole la proposta in mezzo alla pista da ballo. "Da qui è iniziato tutto, qui ci siamo conosciuti", le ha detto, mettendosi in ginocchio. Immediato il "sì" di Federica, pronunciato tra gli applausi e le grida di tutti i presenti, mentre in sottofondo partiva "All you need is love".

La proposta è stata immortalata da Nicoletta, blogger di Niky Salsa Blog, che si trovava lì per caso e ha ripreso tutto in un video.

La notizia su PisaToday