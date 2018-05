"Mi vuoi sposare?": il sì più romantico che abbiate mai visto

Inedita (e bellissima) proposta di matrimonio ieri durante il preliminare ufficiale per l'Italia dei mondiali argentini di tango, che si è svolto nel weekend scorso all'Arsenale della Real Marina (Palermo). Tutto come da copione in ogni proposta di matrimonio che si rispetti: tanguero inginocchiato e anello di brillanti d’ordinanza, tra gli applausi di centinaia di ballerini presenti. Ovviamente Chiara ha detto sì. Lasciando di lato passi e figure, per stringersi in un abraço ancora più entusiasmante.

Il servizio completo di Rosaura Bonfardino per PalermoToday