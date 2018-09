Quanto guadagna Giulia De Lellis? Svelato il cachet da capogiro

Da 'Uomini e donne' a Instagram, è un piccolo impero quello che è riuscita a ritagliarsi Giulia De Lellis, 22 anni, ex corteggiatrice ed oggi vera e propria icona per adolescenti e non. Ma quanto guadagna la reginetta dei social? Se lo è chiesto il settimanale 'Oggi' che ha pubblicato un'indiscrezione destinata a far discutere.

"Salgono sul web le quotazioni di Giulia De Lellis - si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani - L’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?"

Vero o no, certo è che Giulia è riuscita laddove le altre non sono arrivate: si è guadagnata un posto al sole nel labirintico mondo dei social diventando un punto di riferimento per il mondo femminile.