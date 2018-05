Regala un paio di scarpe nuove all’amico, lui si commuove: il dolce gesto di Sofi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sta registrando migliaia di condivisioni in rete il video postato su Facebook da Sofi Turner, studentessa americana del liceo di Conway, in South Carolina, che ha sorpreso l’amico Jahiem con un regalo inaspettato: un nuovo paio di scarpe da ginnastica che lui non avrebbe potuto permettersi e che lei gli ha regalato con i soldi guadagnati dal suo primo lavoro.

“E’ sempre stato uno studente modello, non perde mai un giorno di scuola, aiuta sempre l’insegnante in classe ed ha sempre un carattere gentile” ha scritto la ragazza in calce al filmato condiviso sulla sua pagina Facebook che mostra i due abbracciarsi in preda alla commozione per un gesto così semplice, ma pieno di un significato speciale.