Che seno hai? Guida pratica alla scelta del reggiseno giusto

C’è chi lo sogna prosperoso e si scervella per riempirlo senza ricorrere alla chirurgia; chi se lo ritrova ingombrante e immagina la perfezione di una coppa di champagne decantata da madame del Pompadour; chi, molto più realisticamente, lo accetta, se lo tiene così com’è, e al massimo fa in modo di valorizzarlo con il reggiseno giusto.

Il seno, emblema della femminilità, merita le giuste attenzioni che molto spesso sono sconsiderate dalle donne che procedono all’acquisto di capi intimi senza criterio o spinte solo dalle mode del momento.

Ecco, allora, una piccola guida da tenere presente prima di scegliere un reggiseno che, se non adatto alla propria fisicità, può causare fastidi e dolori al collo, alla schiena e alla testa.

- Bando alla fretta: il reggiseno prima di acquistarlo va sempre provato e risultare confortevole, avvolgente senza stringere e non lasciare segni sulla pelle.

- Il seno deve trovarsi all’altezza giusta: se tracciamo una linea orizzontale immaginaria, l’apice del seno dovrebbe trovarsi circa a metà tra la linea del gomito e quella della spalla. Un reggiseno che permetta al seno di “cadere” più in basso, o che lo sospinga al di sopra di questa linea è da scartare senza rimpianti.

- Il reggiseno, inoltre, deve mantenere la banda posteriore (quella che sta sulla schiena) orizzontale in tutta la sua circonferenza, senza sollevarsi verso l’alto nel punto in cui sono attaccate le spalline che non devono segnare la spalla né cadere di lato. Inoltre, la fascia posteriore deve essere avvolgente e non stringere troppo, perché in questo caso occorre scegliere un modello diverso, che assicuri un sostegno più ampio, distribuito su una superficie più grande di pelle.

- La coppa deve avvolgere completamente il seno, senza fare grinze e senza lasciare segni sulla pelle del seno dove il tessuto finisce;

- I ferretti devono risultare aderenti al busto, ma senza dare fastidio o segnare la pelle.