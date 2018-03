Marry Me! Dario chiede a Thomas di sposarlo: a Roma la proposta di nozze con veduta mozzafiato

Mettete un panorama mozzafiato. Roma, terrazza del Pincio. Aggiungete un’atmosfera da sogno creata dalla voce meravigliosa di qualcuno che intona “casualmente” la loro canzone e all’improvviso un Flash mob e due parole a lettere cubitali: Marry me!

Dario, italiano ma residente in Olanda, non ha solo organizzato una "gita" nella città preferita sua e del fidanzato, Roma, ma ha chiesto aiuto ai The CereBros, nota crew e fenomeno virale su web. Il suo capitano Berardino Iacovone, autore e Web Star, insieme alla Event Planner Benedetta Carpanzano hanno curato tutto e reso unico un giorno già di per se speciale. Le immagini stanno facendo il giro del web.