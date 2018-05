Royal wedding, Meghan Markle all'altare senza il padre

Meghan Markle vuole che suo padre la accompagni all’altare, sabato prossimo e lo “ha implorato” di partecipare alle sue nozze con il principe Harry malgrado lui abbia fatto sapere che preferisce “risparmiarle ulteriori imbarazzi”, chiamandosi fuori dal matrimonio della figlia.

Thomas Markle, 73 anni, avrebbe deciso di restare a casa dopo un infarto avuto una settimana fa, ma la vera ragione – ha ammesso lui stesso – è il clamore suscitato dalle rivelazioni sulla vendita ad un’agenzia di alcune foto che lo ritraggono durante i preparativi nuziali: un servizio concordato, dietro lauto compenso.

Una situazione talmente imbarazzante che Kensington Palace ha emesso una nota per spiegare che “questo è un momento profondamente privato per miss Markle, in questi giorni prima del suo matrimonio” e che non ci saranno commenti sulla vicenda, mentre “il principe Harry e Meghan Markle chiedono comprensione e rispetto” per il signor Markle.

Secondo il Daily Mail, informato da un amico di Meghan, lei “ovviamente vuole che ci sia suo padre. E non vuole ritrovarsi a pensare che lui non c’è”. Lo stesso Harry starebbe vivendo malissimo quello che accade alla sua futura moglie: “è devastato, sente che è un’altra cosa provocata da lui, che lui causa problemi. Si sente che chiunque decida di condividere la sua vita, ecco cosa accade”.

Ieri sera lo stesso Thomas Markle ha suggerito che la sua ex moglie, la mamma di Meghan, Doria Ragland, sarebbe “un’ottima scelta” per accompagnarla all’altare nella cappella di St George a Windsor.