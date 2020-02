San Valentino sì, ma a casa e spadellando per il partner: il cibo è il vero amore

A San Valentino gli italiani si riscoprono più romantici del solito, pronti come sono a celebrare la festa degli innamorati come tradizione vuole.

A rilevare la dolce attitudine della maggioranza dei connazionali è l’ultimo Osservatorio realizzato da Al.ta Cucina, la più grande community di amanti del cibo italiano in tutto il mondo. All’appello con la festa più romantica dell’anno hanno partecipato in tantissimi, oltre 35mila le risposte ottenute sulla pagina Instagram di Al.ta Cucina, che ha chiesto ai propri utenti di raccontare come passeranno San Valentino.

San Valentino, come lo trascorrono gli italiani

Il 69% degli italiani celebra la ‘festa degli innamorati’, mentre il restante 31% si divide tra single e persone che invece non lo festeggiano. Tra ristorante e casa vince quest’ultima, con il ‘nido d’amore’ che si trasforma nella stragrande maggioranza dei casi, in una cucina dove sbizzarrirsi nelle ricette più disparate per il proprio partner: nella quasi totalità dei casi (95%) si preferisce un menu italiano, mentre il 5% si dedica all’etnico. Nel 69% dei casi è lei a mettersi ai fornelli.

Ma il contesto casalingo non deve ingannare: il 35% dei partecipanti al contest ha dichiarato che userà ingredienti afrodisiaci per preparare la propria cena, nella quale quasi la metà dichiara di inserire liberamente aglio o cipolla, parafrasando Ovidio che consigliava agli amanti insalata di aglio e cipolla. Ma c’è anche chi propende per il ‘take away’, magari assieme al film giusto: in questo caso la pizza vince a mani basse con un secco 67%, confermandosi l’unico triangolo amoroso sostenibile.

San Valentino, il dopocena

Quanto al dopo cena, niente di meglio che una scatola di cioccolatini, che distanziano di parecchio gioielli o i classici fiori… del resto lo diceva anche Miranda Ingram, “Non pensate che il cioccolato sia un sostituto dell’amore… L’amore è un sostituto del cioccolato”.

E i single? Cosa faranno? Nella maggior parte dei casi sarà un giorno come tutti gli altri, con la sola accortezza, per quel giorno, di evitare di frequentare ristoranti o luoghi pubblici per ovvi motivi. In ogni caso, ciò che appare evidente è che gli italiani credono nel vero amore: quello per il cibo.