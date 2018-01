Si rasa i capelli per donarli ai bimbi malati di cancro: punita e sospesa dalla scuola

Niamh Baldwin, una 14enne inglese, ha compiuto il gesto tanto bello quanto altruista di tagliare i suoi capelli per donarli alla Little Princess Trust, un'organizzazione che produce parrucche per bambini che hanno perso i capelli a causa del cancro.

La decisione, però, non ha trovato il supporto delle autorità scolastiche della Mounts Bay Academy che hanno punito Niamh per il suo aspetto.

Stando alle regole, infatti, i capelli rasati non sono consoni per l’immagine di una studentessa dell’istituto che perciò l’ha sospesa dalle lezioni chiedendole anche di indossare una sciarpa finché i capelli non le fossero ricresciuti.

La mamma della ragazza Anneka Baldwin ha subito postato la sua indignazione sui social: "Penso che questa sia la cosa più coraggiosa e straordinaria da fare e mi rende così orgogliosa, ecco perché sono così sconvolta che la scuola l'abbia fatta sentire così umiliata e l'abbia messa in isolamento perché i suoi capelli devono essere 1 cm più lunghi per essere idonea a partecipare alle lezioni e avere il permesso di vedere i suoi coetanei nel parco giochi", ha scritto la donna.

La scuola dal suo canto ha spiegato che non sapeva che i motivi del taglio fossero legati alla beneficenza: "Niamh è stata sospesa per un breve periodo poiché il suo aspetto era impressionante per studenti e personale scolastico", ha spiegato la vice preside.

La 14enne, che ha ottimi voti, dopo aver tagliato i capelli ha postato una foto su Facebook: "I miei capelli non definiscono chi sono come persona" ha fatto sapere, mentre la Little Princess Trust ha tenuto a ringraziare la ragazza per un’intenzione così generosa.