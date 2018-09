Sposa triste e in lacrime si aggira in metro, nei parchi e in centro: è "mistero"

Da ieri, lunedì 17 settembre, una “sposa triste” si aggira per Milano.

In metro, seduta su una panchina in un parco, per le strade del centro, la donna con lo sguardo spento e perso nel vuoto cammina sempre con lo stesso abito addosso, quello bianco di un matrimonio che poi tanto felice non deve essere stato…

Come racconta Milano Today, la giovane donna è stata notata da diversi cittadini in numerosi punti della città. Qualcuno l'ha immortalata in metro mentre piange, qualcun altro l'ha vista in lacrime al parco e qualcun altro ancora l'ha fotografata mentre passeggia in centro.

Adesso la “sposa triste” è stata avvistata anche a Roma, come mostrano le foto sui social, e mentre per qualcuno il “mistero” s’infittisce, avanza la probabilità che si tratti di una sorta di esperimento sociale o l'ennesima pubblicità "particolare".

Fino ad ora una cosa è certa: di qualsiasi situazione si tratti, il risultato di aver stuzzicato la curiosità generale è senz’altro sortito.

è già virale a Milano, giovane sposa in giro nei giardini Carlo Felice (San Giovanni).

giochino socio-psicologico? scherzo stile Candid Camera? trovata pubblicitaria? pic.twitter.com/7JxKP8Esiq — Angie (@AngelaAriano) 17 settembre 2018