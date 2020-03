Topolino, per l'8 marzo una storia dedicata alle donne scienziate

Anche Topolino festeggia l'8 marzo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il papà di tutti i fumetti propone una storia speciale che pone al centro la valorizzazione delle competenze scientifiche femminili. Nel numero 3354 in edicola da mercoledì 4 marzo, infatti, si parlerà di ricerca scientifica attraverso l’esperienza di due protagoniste autorevoli della ricerca italiana, omaggiate nella storia principale del numero e protagoniste di un approfondimento dedicato, realizzati in sinergia con Fondazione Bracco.

'Paperina e la selezione scientifica', scritta da Gaja Arrighini e con i disegni di Silvia Ziche, ci porta nel Club delle Ragazze di Paperopoli dove Paperina invita due scienziate della Quack Foundation della Calisota Valley che riusciranno a conquistare con i loro racconti e le loro scoperte non solo le ragazze del club ma anche Archimede, Paperoga e tutti gli abitanti di Paperopoli. A corredo della storia a fumetti, il magazine dà spazio a un approfondimento redazionale sulla scienza vista da una prospettiva femminile, con un’intervista doppia a Barbara Caputo (Professoressa ordinaria di ingegneria informatica al Politecnico di Torino) e Luisa Torsi (Professoressa ordinaria di chimica presso l’Università di Bari). Le due ricercatrici, omaggiate da Topolino nella storia Paperina e la selezione scientifica con i due personaggi Barb Quackut e Louise Torduck, fanno parte del progetto #100esperte (100esperte.it), ovvero una banca dati online creata dall’Osservatorio di Pavia con l’associazione Gi.U.Li.A., sviluppato da Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea con i profili di oltre 220 esperte di STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), settore storicamente sottorappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale.