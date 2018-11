Valeria Graci posta la foto del telefonino distrutto: "Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare!"

Sta facendo preoccupare in molti il post con cui Valeria Graci, comica e imitatrice che insieme a Katia Follesa aveva dato vita al duo comico Katia & Valeria, ha esortato le donne a denunciare atti di violenza.

“Questa è la fine che ha fatto il mio telefono... È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano”, ha esordito la 38enne milanese a margine della foto del suo cellulare distrutto, pubblicata sui suoi profili social.

“Ho perso tutto. TUTTO! Ma sono VIVA grazie a Dio. Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io... Siate più forti della paura stessa. Denunciate”, è stato il prosieguo del messaggio corredato dagli hashtag che in questi giorni precedenti alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sono particolarmente in voga sui social.

Nessuna ulteriore specificazione rispetto all’accaduto che, come tale, potrebbe essere davvero la testimonianza di una brutta esperienza personale e tantissimi sono i follower che stanno chiedendo all’attrice di spiegare quanto accennato.

Per lei la solidarietà delle amiche Veronica Maya, Manila Nazzaro e Juliana Moreira è arrivata sotto forma di commenti al post che si sta diffondendo con il nome della campagna social ‘Non è normale che sia normale’ in vista del 25 novembre.