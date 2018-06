Si veste da sposa e si presenta al matrimonio dell’amante: scoppia il caos

Un matrimonio in corso, un futuro marito emozionato e... due spose, entrambe vestite di bianco, davanti all’officiante.

Questa la scena a cui gli occhi sbigottiti degli invitati alle nozze di una coppia sudafricana si sono trovati ad assistere, turbati per l’irruzione improvvisa dell’amante di lui arrivata con tanto di velo nuziale a reclamare i suoi diritti.

Nel video dell’ “affollata” cerimonia si vede l’ingresso della donna che, in abito da sposa, ha deciso di rovinare nel modo peggiore possibile quello che doveva essere il giorno più bello per il partner.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv