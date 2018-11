Violenza sulle donne, pronto il ddl sul ‘Codice rosso’ ispirato al lavoro di 'Doppia Difesa'

A due giorni dalla ricorrenza che a livello mondiale ha celebrato lo spregio verso ogni forma di violenza sulle donne, Luigi Di Maio ha annunciato l’imminente approvazione del disegno di legge sul 'Codice rosso' che avverrà nel corso del Consiglio dei Ministri del 28 novembre.

Domani "nel primo pomeriggio ci riuniremo in Consiglio dei Ministri" e tra le varie cose all'ordine del giorno "abbiamo l'approvazione del disegno di legge sul 'Codice rosso', dei miei colleghi Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, ispirato al lavoro dell'associazione 'Doppia difesa' di Michelle Hunziker e del ministro Bongiorno", ha scritto su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro.

'Codice rosso' "proprio come un caso grave giunto al pronto soccorso e che non può aspettare per essere curato e infatti sul tema, nel nostro paese, non c'è più tempo da perdere”, si legge nel lungo post di Di Maio: “La denuncia arriverà direttamente al pm che in soli 3 giorni avrà l'obbligo di sentire la donna vittima di violenza. Così come la polizia giudiziaria dovrà dare massima priorità alle indagini. Adesso purtroppo non è così, ci sono tempi più lunghi, e questo, in una situazione così difficile per una vittima, non è più accettabile".

Luigi Di Maio e l’impegno preso con Michelle Hunziker

Qualche mese fa, rileva il vicepremier, "firmai l'impegno che proprio Michelle Hunziker mi chiese di prendere, e oggi, anche grazie al lavoro svolto dal mio collega ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, stiamo finalmente tendendo una mano a tutte le donne che subiscono violenza sessuale, stalking, o che vengono picchiate”.

Di Maio, infine, ha concluso sottolineando l’importanza che questo provvedimento deve avere anche sotto un altro aspetto, quello della prevenzione.

“Quindi faccio un appello: denunciate!”, ha concluso: “Non abbiate paura, lo stato è più forte di qualsiasi violenza che abbiate subito e adesso è al vostro fianco, con ogni mezzo a sua disposizione".