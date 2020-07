Milano, incendiata l'installazione contro la violenza di genere "Wall of dolls" . Giusy Versace: "Fuori i responsabili"

"Un gesto che purtroppo si ripete negli anni. I responsabili si facciano avanti e aiuti a ridare all'installazione la dignità che merita". Così Giusy Versace ai microfoni di Milano Today stigmatizza l'incendio appiccato nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio a 'Wall of dolls', l'opera d'arte permanente allestita alle Colonne di San Lorenzo contro la violenza sulle donne.

"È un'installazione che ha un valore simbolico e sociale di grande importanza - spiega Giusy Versace - Vedere un gesto di violenza contro un muro creato per testimoniare proprio la violenza di genere è terribile. Ogni bambola su quel muro rappresenta una donna che non c'è più o che ha avuto il coraggio di denunciare il male subito. Spero vivamente che i responsabili di questo gesto si facciano avanti e contribuiscano a ridare la dignità che merita a quest'opera".

Wall of dolls incendiato

Il 'Wall of dolls' o 'Muro delle bambole' di Milano, installazione artistica inaugurata nel 2014 in via De Amicis per sensibilizzare sulla lotta contro la violenza sulle donne, è stato danneggiato da un incendio. Ancora da accertare l'eventuale natura dolosa delle fiamme. Sulla notizia - resa nota dalla omonima onlus co-fondata da Jo Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo - è intervenuto anche il Partito democratico milanese. "In questi anni tante volte le bambole sul muro che grida 'no' alla violenza sulle donne sono state rovinate, strappate e rubate. Se dovesse essere accertata la natura dolosa dell'incendio sarebbe davvero grave e triste", ha fatto sapere la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. "È come se, con quel gesto ignobile, quelle donne fossero state uccise una seconda volta, è un'offesa a tutta la città, che considera quell'opera il simbolo del contrasto alla violenza di genere".