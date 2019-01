"Troppo vecchie”. Ma quando mai? Le super 50enni che ribaltano la balzana teoria

(Nella foto, Monica Bellucci, 54 anni, sfila per Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week 2018, ANSA / MATTEO BAZZI)

“Troppo vecchie”. Secondo lo scrittore e conduttore francese Yann Moix, le donne che hanno superato la soglia dei 50 anni sarebbero “invisibili” ai suoi occhi che pure ha 50 anni, ma si sente impossibilitato ad amare le sue coetanee perché – ha argomentato in un’intervista a Marie Claire –“Il corpo di una venticinquenne è straordinario. Il corpo di una donna di 50 non lo è per niente”.

Come era prevedibile nell’epoca dei social media e delle raggiunte consapevolezze che una bellezza per essere davvero tale deve varcare ogni limite fisico, la provocazione ha dato il via a un dibattito molto acceso che ha varcato i confini patri per diventare argomento di discussione itinerante.

Nomi e immagini di testimoni che, a 50 anni suonati e anche superati, sono emblemi di un fascino che fa scuola alle più toniche pivelle sono rimbalzati da ogni account, di donne come di uomini allibiti da affermazioni simili che, lungi dall’essere ritrattare, sono state rivendicate ulteriormente da Moix.







"Non è una questione di orgoglio, piuttosto una maledizione. Non si è responsabili per i propri gusti”, ha ribadito lo scrittore ai microfoni della radio Rtl: “Non devo mica rispondere a un tribunale del gusto".

E allora va bene: per carità, sui gusti non si può certo discutere. Ma è per lo stesso motivo che una rassegna delle donne che hanno affrontato con accresciuta grazia le loro 50 primavere appare doverosa. Non fosse altro per dare soddisfazione a coloro che in questo fascino over 50 si riconoscono e ambiscono come obiettivo di un incanto che se ne frega dell’anagrafe e risplende, oggi molto più di qualche anno fa.

