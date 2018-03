Alena Seredova compie 40 anni: “Il regalo più grande? Che la vita continui a sorridermi”

Nel giorno d’inizio primavera, il compleanno di Alena Seredova. Sono 40 gli anni della modella ceca, splendida mamma dei due figli David Lee e Louis Thomas e innamorata compagna di Alessandro Nasi.

Al Corriere della Sera Alena ha raccontato le sensazioni provate in questo traguardo anagrafico che non è altro se non il picco della sua bellezza, esteriore e anche, soprattutto, interiore.

Feste in grande stile? Decine e decine di invitati? Niente affatto: la modella va controcorrente rispetto alla tradizione, e in programma non c’è alcun party, anzi.

“A dire la verità, la sera del 21 marzo sarò allo stadio Olimpico di Roma per un evento benefico: una partita di calcio e spettacolo di beneficenza contro la molestia sulle donne” - ha spiegato Seredova - “Porterò con me i ragazzi (i due figli avuti da Gigi Buffon, ndr), il mio compagno (Alessandro Nasi, cugino degli Elkann, ndr) e il mio migliore amico Umberto. Poi, nel weekend dovrebbe arrivare mia sorella da Praga...”.

La modella, showgirl e attrice è appagata da quello che già possiede. La sua relazione con Alessandro Nasi, procede alla grande, ma nulla trapela su eventuali progetti di matrimonio. Spera solo in un 'regalo': "Ho già molto dalla vita... Vorrei che continuasse a sorridermi come oggi” ha confidato la modella che affronta la vita con il sorriso “anche se non mi riesce proprio sempre”, e se scorge qualche ruga sul volto “provo a conviverci”.

I progetti professionali

Alena Seredova ha creato una capsule di gioielli che è stata presentata nel mese di febbraio, durante la Milano Fashion Week, ma il cinema rimane tra i suoi pensieri: “Mi manca tantissimo, mi piacerebbe tornare a recitare” ha confidato. Chissà che questo 2018 non le porti la meritata realizzazione di questo desiderio. Auguri, Alena!