Alessia Marcuzzi, festa da favola per il compleanno della figlia Mia: i video sui social

(Alessia Marcuzzi e la figlia Mia nella foto postata su Instagram)

“Il mio cuore scoppia. Auguri snipulina Mia!!!”: è un’Alessia Marcuzzi in versione tenera mamma quella che dedica un post e una foto alla figlia Mia Facchinetti che ieri ha compiuto 7 anni.

La bambina, nata dalla relazione della conduttrice con Francesco Facchinetti, è stata festeggiata alla grande con un party casalingo organizzato alla perfezione dalla mamma che ha riunito la famiglia e circondato di amore la piccola al centro delle attenzioni delle amichette e degli affetti più cari, tutti impegnati a rendere speciale un giorno così importante.

Tra loro anche papà Francesco (“Nulla è più grande dell’amore che ho per te... Buon compleanno Mia Principessa”, la dedica social per lei) e le grandi amiche della mamma tra cui la showgirl Elena Santarelli e Gaia Lucariello, moglie dell'ex compagno Simone Inzaghi, anche lui presente al party.

Alessia Marcuzzi, i video della festa di compleanno per la figlia Mia

Per rendere speciale il compleanno di Mia, il salone della casa di Alessia Marcuzzi è diventato un bellissimo “campeggio” in cui romantiche tende rosa sono diventate il rifugio per le piccole ospiti.

Una tavola coloratissima e imbandita con dolci di ogni tipo ha salutato gli invitati che tutti insieme si sono divertiti con canti e balli debitamente ripresi da Alessia e postati nelle sue storie.

La giornata si è conclusa con un “tranquillo” pigiama party nelle romantiche tende: “Dormiranno?”, si è chiesta la mamma di Mia postando la foto della sua principessa con le amichette.

