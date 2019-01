Alessia Marcuzzi: "Ho le gambe tanto storte". Poi pubblica un video che lascia senza fiato

Il fisico statuario di Alessia Marcuzzi è sotto gli occhi dei telespettatori che da almeno due decenni si trovano ad ammirarla nei vari programmi televisivi come nelle immagini che adesso, ingialliti i vecchi calendari sexy, scorrono online tra un post e una storia Instagram.

Diciamo la verità: bisogna proprio essere ‘buoni’ per non notare un pizzico di invidia quando tra tutti i dettagli e le doti estetiche possibili, gli utenti focalizzano la loro attenzione sui difetti della conduttrice romana che a 46 anni vanta un corpo mozzafiato.

Lei si fotografa perché si piace e sa di piacere, consapevole anche di avere in dotazione qualche difetto che, con la maturità di una donna che bada all’apparenza ma fino a un certo punto, considera importante alla stregua di una virtù.

Come le sue gambe, che saranno anche chilometriche, toniche pure, ma obiettivamente lontane dall’idea di due arti canonicamente dritti.

Alessia Marcuzzi: “Ho le gambe tanto storte”

Con un video condiviso su Instagram, Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i follower la consapevolezza di rendere virtù i propri pregi. Anzi, di farne punti di forza, proprio com’è successo a lei e alle sue “gambe tanto storte”.

“’A Marcú...Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!’ Questa era una delle frasi piu’ carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so!” ha esordito la conduttrice nel post a corredo del filmato che la vede sfilare sicura con un abito cortissimo: “Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio...o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie gambe sono davvero tanto storte e non volevo farmi dire il contrario”.

“Migliori ogni anno che passa” è stato uno dei numerosi commenti lasciati dagli incantati fan al video pubblicato. E, in effetti, basta guardarlo per essere d’accordo.