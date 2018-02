Isola, il look di Alessia Marcuzzi nella terza puntata

Conduttrice sì, ma anche stylist di se stessa Alessia Marcuzzi, che anche per il terzo appuntamento con l’Isola dei Famosi, ha scelto il suo outfit e lo ha prontamente anticipato su Instagram poco prima di una diretta non facile.

E quasi come a voler manifestare il rigore necessario per affrontare il tema caldo della puntata anche nell’abbigliamento, la conduttrice non ha osato colori né accessori appariscenti: blu il top, blu il pantalone, blu la cintura.

Non c’è stato nulla che abbia distolto più di tanto l’attenzione dalla conduzione di una diretta che - si è notato - non ha mostrato la verve propria della padrona di casa, un po’ giù di tono anche in quella “mossa di potere” che tanto potente non è sembrata.

Canotta: Topshop

Pantaloni: Versus Versace

Fascia: Zara

Scarpe Stuart Weitzman

Gioielli Atelier Vm

Orecchini Hm