Ambra Angiolini al Concertone con il maglione da 325 euro: critiche sui social

Lo stesso maglione è stato poi indossato dal collega Lodo Guenzi degli Stato Sociale, forse in risposta ai tanti tweet critici scritti contro l’abbigliamento d i Ambra Angiolini che comunque, con o senza maglione, ha saputo tenere animata la piazza romana con il giusto spirito e si è detta soddisfatta dell’esperienza per la quale ha ringraziato tutti con un messaggio su Instagram.

Ed è stato proprio questo il motivo per cui la conduttrice è stata criticata da una parte degli utenti che sui social hanno commentato il prezzo non proprio a buon mercato del pullover .

Sul palco di piazza San Giovanni l’attrice, timoniera della maratona musicale trasmessa come da tradizione in diretta su Rai Tre, si è presentata sul palco con ampi jeans a palazzo e con un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti.

Sarà lei, Ambra, la primadonna del prossimo film di Natale Filmauro: in "Un Natale stupefacente", nei cinema dal 18 dicembre, affiancherà Lillo e Greg in un ruolo per lei insolito, come ha spiegato sul set del film