Amore e Zodiaco: i partner ideali segno per segno

La festa di San Valentino è l’occasione che induce tutti a rivolgere un pensiero all’Amore.

C’è chi riflette sull’autentico desiderio di celebrare la coppia, chi si dice scettico sulla reale sostanza di una celebrazione e comunque porta fuori a cena la partner, chi si proclama del tutto estraneo allo scambio di baci e cuori e trascorre il 14 febbraio come un giorno qualsiasi.

Comunque sia, il giorno dedicato agli innamorati qualche curiosità la desta sempre, e per quanto destinata a cessare allo scadere della mezzanotte, diventa l’occasione per indagare sulle affinità astrali tra segni zodiacali.

Qual è la coppia perfetta? Quale grado di affinità lega due persone? Tenendo da parte le specificità di ogni caso, ecco qualche elemento utile per confermare la stabilità del proprio legame o schierarsi tra le eccezioni che confermano come nell’Amore non ci siano regole predisposte.

