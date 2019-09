Andrea Delogu: "Pancere e ore di trucco. Ragazze, non credete a ciò che vedete in tv"

Al bando le ipocrisie, spazio alla verità. E' con un post pubblicato su Instagram che Andrea Delogu racconta il "dietro le quinte" dei programmi televisivi come (forse) non era mai stato fatto prima, e cioè avvertendo il pubblico di non ambire ad una perfezione fisica che è solo "immagine" costruita in ogni dettaglio. "Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile", scrive la conduttrice Rai.

Il post di Andrea Delogu

Il messaggio di Andrea arriva a corredo di una foto in cui indossa una pancera. Uno scatto che è stato immortalato poco prima dell'inizio del Festival di Castrocaro, in onda ieri su Rai Due, dove la presentatrice sedeva tra i giudici. "Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé - scrive - Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime".

"Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile - prosegue - È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite. Vi amo".