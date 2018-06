Anna Foglietta al Parlamento europeo per la tutela dei bambini siriani

(La notizia completa su Europa Today)

Anna Foglietta, conosciuta dal grande pubblico per essere una bravissima attrice – recente la sua partecipazione nella serie Rai ‘La mafia uccide solo d’estate’ – è anche un’attivista per i diritti umani.

L’interprete di tanti ruoli nel cinema e nella tv italiana ha partecipato a un incontro con gli eurodeputati del Parlamento europeo a Bruxelles promosso da 'Every Child Is My Child', l’ong presieduta dalla stessa Foglietta che si occupa di cooperazione internazionale a favore dei bambini vittime di guerra.

“Credo nell’Europa, abbiamo bisogno di unità. Questo clima di disgregazione e di populismo imperante che si respira in Italia è molto pericoloso, soprattutto per coloro che non hanno la possibilità di difendersi”, ha dichiarato la Foglietta prima dell’incontro.

La ong è nata all’indomani del disastroso attacco chimico del 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun in Siria, quando un gruppo composto da oltre 220 artisti e cittadini ha postato un video in cui ciascuno, mostrando l’hashtag #everychildismychild, richiedeva con urgenza l’intervento diplomatico degli organismi internazionali a tutela dei bambini nei territori di guerra.

A quella iniziativa hanno aderito artisti e personaggi pubblici, scrittori, attori, registi, autori, musicisti e operatori culturali. Il loro impegno nei mesi a seguire è proseguito con l’obiettivo di svolgere attività per finanziare progetti a sostegno dell’infanzia proprio in quelle aree di crisi e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Nasce così Every Child Is My Child che dal 2017 ha attivato una serie di azioni tra cui la ricostruzione della Plaster School (scuola cerotto) al confine con la Siria per dare sostegno e istruzione ai bambini siriani, il progetto Pane per fornire alimenti alle famiglie più disagiate e la Scuola di Formazione per le donne.

Oggi, l’incontro a Bruxelles per discutere con le azioni messe in campo dall’Europa per la tutela dei minori in Siria, la scolarizzazione e l’assistenza umanitaria, e illustrare le prossime iniziative della ong. “Il nostro impegno – dice Foglietta – è verso tutti quei bambini che soffrono le conseguenze della guerra. Serve un’Europa che si impegni a livello internazionale per prevenire i conflitti e aiutare le popolazioni in difficoltà”.