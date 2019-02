Anna Tatangelo, tutti i vestiti indossati ai Festival di Sanremo

Sono passati 17 anni da quando Anna Tatangelo esordì appena 15enne nel panorama musicale italiano. Era il 2002 quando gli occhi grandi, il viso acqua e sapone e una voce tanto limpida quanto potente fecero conoscere al pubblico del Festival di Sanremo la talentuosa adolescente di Sora che da lì in poi sarebbe diventata una delle cantanti italiane più popolari.

Da allora - anno in cui vinse la gara nella categoria Giovani con 'Doppiamente fragili’ - di strada Anna Tatangelo ne ha fatta tanta: sei sono gli album pubblicati e tanti i singoli di successo interpretati, ai quali adesso si aggiunge il brano ‘Le nostre anime di notte’ presentato su quel palco a quattro anni di distanza dall’ultima volta.

Ma insieme alla crescita artistica, Anna Tatangelo è sbocciata anche a livello fisico… Impossibile, infatti, non notare la radicale trasformazione della cantante che nel tempo ha mutato notevolmente il suo aspetto passando dalle sopracciglia folte dell’esordio alle ali di gabbiano in volo come la sua carriera degli anni seguenti, dal look semplice delle prime apparizioni a quello sexy e avvenente della maturità che ha restituito anche un notevole décolleté esibito con orgoglio.

In attesa di scoprire lo stile di Lady Tata 2019, una rassegna dei look sfoggiati ai vari Festival di Sanremo rinfrescheranno la memoria ai patiti del genere che aspettano la kermesse anche per gustare trucco e parrucco dei suoi protagonisti.

Sanremo 2002, ‘Doppiamente fragili’ vince nella sezione ‘Giovani’

(clicca su continua per scorrere la gallery fotografica)