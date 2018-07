Antonella Clerici posta la foto di lei bambina: boom di like per l’effetto nostalgia

Con le sue lunghe giornate di luce lontane dalla vita frenetica, l’estate diventa anche il periodo in cui tornano alla memoria vecchi ricordi che, come nel caso di Antonella Clerici, rivivono attraverso il bianco e nero di una foto.

Dopo il ricordo della sua mamma pubblicato nel giorno dell’anniversario della morte, la conduttrice ha voluto condividere con i follower lo scorcio di lei a Rapallo “tante ma tante estati fa”, descrizione che compare in calce all’immagine del primo piano di lei bambina biondissima e bellissima.

I tanti fan che seguono con affetto Antonella Clerici sono accorsi subito sul suo profilo Instagram a commentare con entusiasmo lo scatto, datato sì ma ben dimostrativo del fascino che sarebbe poi sbocciato in età adulta.

Antonella Clerici dopo 'La Prova del Cuoco'

Per Antonella Clerici questo è un periodo ricco di cambiamenti, per ciò che attiene la vita professionale e privata. Dopo l’addio alla Prova del cuoco, la conduttrice sarà alla guida di ‘Portobello’, programma che la porterà a lasciare Roma dopo anni.

“Una vita tranquilla non l’ho mai fatta, tantomeno normale. È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio", aveva confidato tempo fa la conduttrice, pronta a tuffarsi in nuove esperienze pur conservando sempre i ricordi più belli della sua vita.