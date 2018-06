Ariana Grande, il dramma dopo l’attentato: “Soffro di stress post traumatico”

Il 22 maggio 2017 resterà nella storia come il giorno di una delle più immani tragedie degli ultimi tempi.

22 sono state le persone che hanno perso la vita nell’attentato terroristico che colpì la Manchester Arena durante un concerto di Ariana Grande, 250 i feriti. Tutte persone e bambini che si trovavano lì per godere di un momento di spensieratezza e che, invece, hanno visto e vissuto l’inferno.

Oggi, a distanza di un anno da quell’episodio, la cantante 24enne idolo dei teenager ha raccontato di lottare ancora con gli strascichi di quell'episodio che le ha procurato un disturbo post-traumatico da stress.

"È dura parlarne perché molte persone hanno subito perdite enormi, tremende", ha raccontato in un'intervista rilasciata a British Vogue che le ha dedicato la copertina.

"Tutti miei fan, le famiglie coinvolte, tutte le persone che erano lì ne hanno sofferto. Il tempo è la cosa più importante. Credo di non essere neanche in grado di parlare della mia esperienza, non dovrei dire nulla. Penso che non sarò mai in grado di parlarne senza piangere", ha confidato ancora la popstar che sospese immediatamente il tour dopo l’attentato.

La Grande aveva mandato nei giorni scorsi un messaggio di solidarietà alla gente di Manchester, proprio in occasione delle commemorazioni del primo anniversario della strage. "Vi penso tutti i giorni. Vi amo con tutta me stessa e vi mando tutto il calore e la luce che ho da offrire in questa giornata molto impegnativa" aveva scritto su Twitter.



E a loro, alle vittime dell’attentato avvenuto durante il suo show, la cantante ha dedicato un tatuaggio: una piccola ape operaia (simbolo della città di Manchester), posizionata dietro l'orecchio sinistro. Su Instagram una sola, semplice didascalia ha accompagnato la foto: "Forever".