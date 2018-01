Arisa cambia look e scatena i fan: "Volevo sentirmi bella"

Dagli esordi nell’ormai lontano 2008 a oggi, Arisa ha sempre stupito i fan con vari cambi di look che negli anni hanno accompagnato il successo di una carriera sempre in ascesa.

Tuttavia, tra gli accorgimenti estetici che hanno contraddistinto le ‘metamorfosi’ della cantante, ce n’è uno che rimasto sostanzialmente immutato nel tempo, ovvero la lunghezza dei suoi capelli che ha sì sfoggiato in diverse tonalità, ma sempre comunque corti.

Per questo adesso l’aspetto inedito di Arisa, che su Facebook sta mostrando un’inedita chioma lunga e corvina, entusiasma i fan, sorpresi per un look così diverso che senz’altro ne valorizza i lineamenti.

“Sei bellissima”, “Questo look ti sta d’incanto”, “I capelli lunghi ti stanno benissimo” sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere in calce alle foto della cantante .

Tra questi, però, non mancano i detrattori che sono intervenuti sostenendo che con i capeli lunghi, Arisa si sarebbe omologata a determinati canoni di bellezza. A uno di loro la cantante ha quindi risposto: “Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio.. non giudicarmi male. Io sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, sentirsi bella, piacere e piacersi. Poi canto.. e la mia voce è sempre uguale, innamorata di voi che l’ascoltate. Un abbraccio, buon anno”.