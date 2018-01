Levante accusa Arisa di averle copiato il look: la verità dopo la lite social

Il nuovo look con tanto di chioma folta e fluente sfoggiato da Arisa sui social qualche giorno fa, ha dato il ‘la’ a quella che in un primo momento è sembrata una vera e propria querelle tra la cantante e la collega siciliana Levante.

A scatenare il battibecco tra le ex giudici di X Factor è stato un articolo di Vanity Fair che ha messo in evidenza come i capelli di Arisa potessero essere stati imitati a Levante che da sempre ha mostrato lo stesso tipo di pettinatura.

Ecco, allora, che con una Instagram Stories la cantautrice ha lanciato quella che è parsa una bella frecciatina riferita al caso: "Ieri non trovavo il mio marchio e mi sono dovuta accontentare di un'imitazione, una BRUTTA IMITAZIONE. Allora io mi dico: ma perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?".

Pronta la risposta di Arisa: "Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora? Un conto sono i giornalisti, ma se ti ci metti pure tu a fare la str**za, ci fai una brutta figura" è stata l’Instagram Stories di Rosalba Pippa che ha anche sottolineato come quel taglio di capelli non sia proprio una novità nel campo dell’hayr style.

Infine, dopo qualche ora, la verità sulla questione: con due nuovi video pubblicati sulle rispettive Instagram Stories, Arisa e Levante hanno svelato che la diatriba è stata soltanto uno scherzo: "Ci siete cascati tutti", hanno ammesso le due cantanti.

Di seguito il video pubblicato dall'account Twitter di Lallero: