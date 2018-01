Arisa si fa la barba: la foto su Instagram

Arisa continua a foraggiare la popolarità di cui gode non solo attraverso una voce che regala ai fan grandi emozioni.

Attraverso il suo profilo Instagram sempre aggiornato per regalare scorci della sua vita quotidiana, la cantante mostra anche il suo lato più ironico e vezzoso, e dopo lo sfoggio di un’insolita chioma lunga e corvina, eccola alle prese con un curioso gesto che in poche ore ha conquistato 12mila like.

Fotografata davanti allo specchio, con la schiuma sul viso e rasoio in mano, Arisa si mostra intenta a fare una barba che ovviamente non c’è.

“E prima di andare a letto… I’m joking!! Adoro immaginarti mentre sorridi” ha scritto in calce allo scatto che a molti utenti ha ricordato la grande Virna Lisi che nel 1965 comparve sulla copertina di Esquire immortalata mentre compieva il medesimo gesto.

Che sia un tributo alla mitica attrice? Chissà. Di certo da un’imprevedibile e originale Arisa ci si può davvero aspettare di tutto!