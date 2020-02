Ashley Graham mostra sui social le smagliature della gravidanza

"Sempre io, qualche storia in più" scrive Ashley Graham a corredo di una foto tanto forte quanto insolita per il mondo dei social, sempre più abituato a immagini di corpi cosiddetti ‘perfetti’ che a dettagli rivelatori di palese realtà.

La modella curvy e paladina del movimento ‘body positive’ che promuove l’accettazione della propria fisicità, è diventata mamma del suo primo figlio lo scorso 18 gennaio e oggi, a un mese dall’evento che ha cambiato per sempre la sua vita, ha deciso di mostrare le smagliature comparse sul suo ventre come segno di un corpo che è cambiato per accogliere la gioia della maternità.

“So che tutti abbiamo relazioni complicate con il nostro corpo. Il mio in questi mesi è cambiato in modi nuovi e interessanti” ha dichiarato in un’intervista a Grazia UK, “Non è stato facile accettare il mio corpo in gravidanza, ma è di sicuro un promemoria che ci fa capire quanto i nostri corpi siano fantastici perché generano la vita”. Un modo di pensare, il suo, che adesso è diventato concreto attraverso il primo piano della sua pancia esibito agli occhi dei follower pronti ad accogliere con entusiasmo la volontà straordinaria di sfoggiare dettagli insoliti e indicativi di una bellezza non solo fisica.