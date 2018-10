Aurora Ramazzotti: “In passato sono stata criticata, oggi mi amo tantissimo”

“Sono concentrata sull'accettarmi e non guardo gli altri”: appare determinata Aurora Ramazzotti nel raccontare il rapporto con il proprio corpo nel corso dell’intervista a Vanity Fair che ha svelato il suo modo di approcciarsi con la sua fisicità cambiato negli ultimi anni.

La sfida è “trasformarmi da antisportiva a sportiva”, ha spiegato la figlia di Eros e Michelle Hunziker che ha cominciato ad andare in palestra accettando la scommessa che un marchio aveva fatto su di lei e oggi si dice “fissata”, pronta ad allenarsi tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno.

“Fin da piccola, mia madre mi diceva di fare sport, ma ho sempre preferito il divano”, ha spiegato Aurora che oggi, a 21 anni ha raggiunto da sola la consapevolezza di quanto sia importante fare movimento, al punto da allenarsi tanto ed essere pronta a una maratona di 10 km che ci sarà a Milano fra dieci giorni.

Danza moderna e palestra sono le attività quotidiane di Aurora che non segue una dieta alimentare rigida, perché – dice – “mi piace mangiare”: “Cerco di alimentarmi bene e ascolto il mio corpo e la mia pelle, ma preferisco farmi qualche chilometro in più, che privarmi del cibo”.

“Mi rendo conto dei miei limiti, ma mi amo tantissimo”

Consapevole della sovraesposizione mediatica che il lavoro nel mondo dello spettacolo comporta, Aurora Ramazzotti ha parlato di come spesso si trovi a combattere con il suo corpo: “Non ho la fortuna di essere una di quelle che può mangiare tutto senza ingrassare. Mi rendo conto dei miei limiti, ma mi amo tantissimo. Lavoro su me stessa perché mi fa sentire bene, però mi concentro sull’accettarmi, sono stata molto criticata in passato”.

Infine, “non è sicuramente il fisico la cosa importante. Anche nel mondo dello spettacolo funziona molto di più quello che hai da dare”, ha affermato la primogenita di Michelle. E su di lei, sulla mamma che le è sempre stata accanto dandole qualche consiglio: “Spesso si tende ad allontanare il proprio genitore e a voler commettere i propri errori", ha confidato: "Lei mi ha sempre dato un grande supporto e delle spinte importanti per farmi andare avanti, ma io sono molto testarda e ho sempre fatto di testa mia, senza voler rendere conto a nessuno”.