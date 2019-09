Daisy-May, la prima baby modella con le gambe amputate sfila a Parigi e New York

A 8 anni Daisy-May Demetre sta per entrare nella storia della moda come la più giovane indossatrice con le gambe amputate chiamata a sfilare sulle passerelle di due delle principali Fashion Week del mondo, Parigi e New York. Nata a Birmingham, la bambina sarà testimonial di Lulu et Gigi, marchio francese fondato dalla stilista Eni Hegedus-Buiron, e il 27 settembre salirà in cima alla Torre Eiffel per quello che sarà il momento più emozionante di questa esperienza.

La storia di Daisy-May Demetre

La bambina ha una emimelia fibulare, malformazione congenita caratterizzata dall'assenza parziale o completa del perone che ha reso necessaria l’amputazione di entrambe le gambe. Nonostante tutto, Daisy ha imparato a camminare, correre, saltare sulle protesi e ora è entusiasta per l’opportunità che le è stata offerta. “Le ho spiegato quanto fosse importante e lei mi ha risposto con semplicità: Papà, è davvero bello”, ha dichiarato papà Alex che cura il suo account Instagram da più di 20mila follower alla BBC ha dichiarato: “Si merita quest'esperienza. Ha lavorato tanto per ottenerla. Ormai quando la gente la vede non dice ‘Oh povera Daisy’ ma ‘Wow, voglio essere come lei’ perché ha così tanta energia”.

Prima della piccola Daisy-May, un’altra donna con emimelia fibulare ha sfilato in passerella, l’attrice e atleta americana Aimee Mullin che, con una doppia amputazione a causa della malattia, è stata una modella di Alexander McQuee, ha posato per il calendario Pirelli nel 2004 e nel 2011 è diventata testimonial di L'Oreal.