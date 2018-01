Arriva la Befana! Le frasi di auguri più originali e divertenti per Whatsapp o sms

Il 6 gennaio si celebra l’Epifania, festa che chiude il periodo natalizio che dall’8 dicembre, per circa due settimane, coinvolge grandi e piccini in giornate all’insegna di vacanze spensierate da trascorrere in famiglia e con gli amici più stretti.

Il personaggio legato alla festività è la Befana che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, dispensa dolciumi o carbone nella tanto attesa calza.

La tradizione di scambiarsi gli auguri in questa giornata è supportata dalla tecnologia che consente lo scambio di frasi divertenti attraverso Whatsapp o sms.

Di seguito, alcune scovate in rete da cui trarre spunto per rivolgere un pensiero alle persone più vicine.

- "E’ bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi ma anche sogni... Buona Epifania!"

- "Un'improvvisa ondata di gelo sta colpendo intere generazioni di befane... Copriti bene e non farmi stare in pensiero!"

- “Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest'anno sarà divino... Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare! Auguri”

- “La Befana 2018 sarà diversa dagli altri anni! Come minimo si farà un selfie mentre consegna il carbone… Auguri!”.

- “L'Epifania tutte le feste si porta via… invece del carbone potresti regalarmi una bilancia per smaltire tutte le precedenti abbuffate? Grazie, cara Befana!”.

- “Esiste la letterina per Babbo Natale ma non quella per la Befana… questa è discriminazione! Ribellati consegnandomi una valanga di baci, dolciumi e amore!”.

“Questo anno la Befana sarà 2.0, invece di consegnare con la scopa andrà in giro sopra un drone!”.