Bianca Guaccero, la dieta della conduttrice di ‘Detto Fatto’: cosa mangia ogni giorno

Da quando ha sostituito Caterina Balivo, i telespettatori di Rai Due sono abituati ad ammirarla sempre bellissima durante l’appuntamento pomeridiano del suo ‘Detto fatto’: Bianca Guaccero cattura il pubblico per la sua simpatia e bravura, ma anche per il suo fisico tonico e asciutto sul quale viene valorizzato qualsiasi tipo di abito.

Ma come si mantiene in forma Bianca Guaccero? Che dieta segue?

La 37enne pugliese, mamma di una figlia di 4 anni, non segue una dieta nel senso più ‘tecnico’ del termine: semplicemente è attenta a mangiare in modo sano ed equilibrato.

Al settimanale Mio la conduttrice ha spiegato di iniziare la giornata con fette biscottate con marmellata e un tazza di caffellatte. “A pranzo scelgo un piatto di pasta condita nei più svariati modi. Spezzo il pomeriggio con una leggera merenda che può essere un piccolo toast o semplicemente un frutto mentre la sera è più proteica, a base di pesce e fibre”, ha detto Guaccero, attenta anche nel fare la spesa e rispettare la stagionalità degli alimenti.

Bianca Guaccero, che sport fa e cosa mangia per mantenersi in forma

La conduttrice di Detto Fatto ha spiegato di amare molto le verdure, rape e verze in questo periodo, e di prestare attenzione alla stagionalità dei prodotti.

“Nel mio frigorifero non mancano mai le verdure (soprattutto carote e spinaci) e sto molto attenta alla stagionalità”, ha precisato ancora, appassionata di sport che però ultimamente, a causa degli impegni lavorativi, pratica meno.

“Ho fatto veramente di tutto, dalla danza al crossfit passando per il kickboxing”, ha detto Bianca: “Nell’ultimo periodo, non volendo dimagrire troppo perché l’attività aerobica mi faceva asciugare tantissimo, mi allenavo a casa seguita da un personal trainer. In questo modo ho cercato di lavorare sulla massa muscolare in modo armonico. Prima di iniziare Detto Fatto era un appuntamento fisso cadenzato su tre volte alla settimana, oggi non riesco più per mancanza di tempo”.

Bianca Guaccero, le cure di bellezza

Bianca Guaccero deve proprio ringraziare madre natura per averla dotata di una bellezza che non ha bisogno di chissà quali accortezze per essere sempre al massimo: le bastano pochi minuti al giorno et voilà, è splendida.

“Non ho mai il tempo per farmi una maschera, un trattamento”, ha confidato ai lettori di Mio: “Mi limito solo a spalmarmi una buona crema idratante al mattino e alla sera per l’epidermide del viso”.