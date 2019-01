Valentino firma le Birkenstock per tentare di renderle “belle” ma non ci riesce

Il punto è sempre quello: i gusti.

I gusti che sono relativi. I gusti che “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”. I gusti che “l’abito non fa il monaco” in un periodo in cui suore e preti instagrammati sono sacrosantamente liberi di esprimere il proprio credo creativo, e guai a chi li taccia di essere “fuori moda”.

Perché la moda non c’è più, signora mia, non esiste, se n’è andata via come le mezze stagioni, e a vivere e a lottare insieme a noi, al massimo, è rimasta solo una cosa, e si chiama “accozzaglia di roba”.

La premessa è un vortice di pensieri giunto come un folle brainstorming alla visione della foto delle nuove ‘Birkenstock’ firmate Valentino: un colpo più doloroso di quello provato da un mignolo sbattuto a uno spigolo più aguzzo.

(Ai piedi del modello, le discutibili Birkenstock di Valentino abbinate a un caldo calzino)

“Le Birkenstock”, la storia

Per i pochi ignari del marchio ormai sostituto di un certo tipo di sandalo – che per non chiamare ‘brutto’ definiremo “lontano dalle basi di una gradevole estetica” – Birkenstock è un’azienda tedesca nata nel 1774 per intuizione del calzolaio Johann Adam Birkenstock e poi ingrandita negli anni dalla famiglia ormai professionista dell'arte calzaturiera di ispirazione ortopedica.

Ortopedica, appunto, concepita dunque con l’intento di produrre calzature utili a correggere eventuali difetti di arti o articolazioni...

Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, troppa, e gli argini tra utilità e necessità, tra convenienza e sfizio, sono stati definitivamente rotti, frantumati dal getto di una cascata che mescola tutto.

Ed è proprio in questo tutto che oggi ‘Valentino’, l’azienda di moda fondata nel 1957 dallo stilista Valentino Garavani ora nelle mani dell’unico direttore creativo Pierpaolo Piccioli, ha incontrato ‘Birkenstock’, dando forma a un piccolo disastro che i portatori sani della saccenza fashionista descriveranno come ‘glamour’ senza alcun dubbio.

Le Birkenstock firmate Valentino

Il modello di cui si discute è ‘Arizona’, il classico caratterizzato da due fasce con fibbie annesse, svelato in occasione della sfilata Uomo Autunno/Inverno 2019/2020 di Parigi dove i modelli hanno sfilato con le varianti in total black con tanto di logo Valentino VLTN sul lato e con quelle in pelle ‘rosso Valentino’ con fibbie e plantare ton sur ton (e pure con il calzino, tanto per completare lo scempio).

Autore del fenomeno ‘ortope-shion’ - spontanea la crasi dei termini ‘ortopedia’ e ‘fashion’- è Pierpaolo Piccioli che per motivare il fantasioso tentativo di rendere vagamente graziosa un tipo di calzatura nata “lontano dalle basi di una gradevole estetica”, ha così argomentato:

“Ho scelto di intraprendere questa collaborazione con Birkenstock per il medesimo motivo per cui le persone scelgono Birkenstock ogni giorno. Non importa cosa indossi, chi sei, non importano il genere o il background sociale, l’età, lo stile, non importa se si è attenti alla moda o meno, Birkenstock ha il proprio linguaggio universale”.

Una geniale furbata, insomma. Un ‘do ut des’ che se a Valentino porta la simpatia della massaia che con il piede incalzettato e infilato nel sandalo in questione rassetta casa e adesso penserà di poterci uscire pure, visto che “ora che si portano”, ai patiti delle Birkenstock garantirà la chimera di un’eleganza che si potrà pensare solo perché griffata nientepopodimenoche da "Valentino" - signori - mica robetta.

Peccato che il prezzo della comoda delicatezza (in vendita sia online che nelle boutique della casa di moda e in quelle del noto brand di calzature) è di 340 euro per la versione rossa, 370 euro per quella nera…

E ora la massaia trasecola: di nuovo, quel dolore provato da un mignolo che, pure senza Birckenstock – Valentino, sbatte allo spigolo. Piuttosto, in fila alla sanitaria per un paio di rassicuranti zoccoletti, fieramente brutti da sempre e per sempre.