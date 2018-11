Black Friday, 10 consigli per affrontare lo shopping senza fregature

L'ultimo week-end di novembre dedicato agli sconti è diventato una tradizione anche per i consumatori italiani in cerca dell'affare che con il Black Friday approfittano per acquistare online i primi regali di Natale e per comprare piccoli e grandi elettrodomestici.

Ben venga l’entusiasmo che animi la corsa al click, purché si tengano sempre tenere presente le dritte utili per non incorrere in spiacevoli fregature durante lo shopping online.

A tal proposito, è disponibile online la guida dell'Unc (Unione nazionale consumatori) e-commerce con tanti preziosi consigli prima, durante e dopo l'acquisto online. Perché va bene togliersi qualche sfizio approfittando degli sconti, ma è anche necessario non perdere la lucidità di procedere con estrema cautela inserendo i prodotti nel carrello virtuali.

