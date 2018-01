Briatore cambia look: barba e capelli freschi di taglio per Mr Billionaire

Una ola figurata partita dagli spalti social della platea Instagram ha accolto con entusiasmo il nuovo look di Flavio Briatore, al centro di uno scatto che non si capisce bene se voglia essere lo spot all’hair stylist che gliel’ha così confezionato (la parola ‘parrucchiere’/ ‘barbiere’ si cancella in automatico se accostata a Mr Billionaire) o a se stesso, convinto di un certo fascino che, giustamente, si sponsorizza.

Alla luce dello specchio che illumina la barba grigia ed esalta i fili argentati pettinati con studiata geometria, l’imprenditore appare in grandissima forma, forte dello charme brizzolato di un’innegabile mezza età che affronta il tempo con la grinta di chi avverte che “’di mezza età’ lo dici a tua sorella!”

A distanza di due anni da quella che risultò davvero una trasformazione estetica importante, con 16 chili in meno e il sospetto poi smentito che ci fosse di mezzo il guantino di un bravo chirurgo, Briatore torna a farsi cotonare l’autostima dai fan entusiasti della riuscita di un tagliando estetico così scenografico che qualcuno ha pure accostato al divo ‘Beautiful’ Eric Forrester.

Non ci vuole molto perché sorga il pensiero che il look possa contrassegnare l’a.E. e il d.E., il prima e il dopo Elisabetta Gregoraci, (la notizia della loro separazione balza sulle cronache da circa un mese), e il taglio a capelli e barba sia la metafora di un passato che si vuole chiudere alle proprie spalle. Chi l'ha detto che sono solo le donne ad azzardare metamorfosi? Toh, che risultato!