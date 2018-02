Amore di figlio! Il primogenito di Victoria Beckham si tatua 'la mamma' sul braccio

In 47 anni di vita David Beckham è riuscito a trovare il posto sul suo fisico scolpito per ben 42 tatuaggi; ora si direbbe che il figlio Brooklyn stia prendendo la stessa predisposizione del genitore, visto che da quando ha compiuto 18 anni, l’appuntamento con il tatuatore sta diventando piuttosto frequente.

L’ultimo in ordine di tempo comparso sul braccio del giovane aspirante fotografo è un cuore grande in cui al centro campeggia la parola ‘mum’, il segno ben visibile dell’amore per la sua mamma Victoria Beckham che dal suo account Instagram mostra orgogliosa il simbolo che la rappresenta.

Mammone sì, ma pure ‘papone’ questo piccolo grande Brooklyn prossimo ai 19 anni che a papà ha già dedicato un ‘1975’ disegnato sulla mano un ‘7’ in memoria della maglia del padre indossata quando giocava al Manchester United e nella Nazionale.

Ma nel cuore (e sul corpo) del giovane Beckham non c’è posto solo per la sua famiglia: un enorme cupido sul petto esprime il sentimento forse per la sua Moretz alla quale è legato dal 2016, la fidanzata che, guardando quella scritta sul braccio, sarà costretta a ricordare sempre chi comanda nel suo cuore... "Mamma mia".