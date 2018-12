Calendario Pirelli 2019, torna il nudo e la sensualità di Laetitia Casta

Fine dell’attesa per estimatori e collezionisti che attendono la presentazione del calendario Pirelli come appuntamento imperdibile.

La 46esima edizione di ‘The Cal’ è stato presentato oggi a Milano nel quartiere generale di Pirelli in Bicocca e racchiude un lungo racconto fotografico, quattro storie senza tempo catturate con uno stile cinematografico, come se fossero la sceneggiatura per un film d’autore.

“Dreaming” è il titolo della raccolta fotografica del 2019, realizzata da Albert Watson, il 76enne fotografo scozzese con all’attivo più di 100 cover di Vogue e oltre 40 per la rivista Rolling Stone. Suoi alcuni ritratti iconici come quello di Steve Jobs sulla copertina della biografia del fondatore di Apple.

Protagoniste sono quattro donne: l’attrice e modella francese Laetitia Casta, ritratta assieme al ballerino ucraino Sergei Polunin, la star del balletto Misty Copeland immortalata con il collega Calvin Royal III, la top model Gigi Hadid, affiancata dallo stilista Alexander Wang, e l’attrice di Hollywood Julia Garner.

Quaranta scatti a colori e in bianco e nero in formato 16:9, scattati tra Miami e New York e ispirati dalla grande passione di Watson per il cinema.

Una sequenza di fotogrammi che narra le aspirazioni di quattro donne e del loro impegno per raggiungere i propri obiettivi, ognuna a inseguire sogni e passioni. “Volevo fare qualcosa di più che non semplicemente ritrarre delle persone”, ha spiegato Watson, “volevo far sembrare il tutto più simile a dei fermi immagine cinematografici. Sono tutte concentrate sul loro futuro, quindi il tema di fondo è quello dei sogni, ma l’idea alla base del progetto è il racconto attraverso quattro piccoli film”.