Cannes 2018, parata di star sul red carpet del Festival: i look più glamour

(Penelope Cruz durante il photocall del film in concorso 'Everybody Knows')

Le luci della ribalta si sono accese sul Festival di Cannes 2018, tradizionale rassegna del cinema che fino al 19 maggio punta l’attenzione del mondo dello spettacolo internazionale sul Palais des Festivals et des Congrès della città francese.

Anche per la 71esima edizione della kermesse, il red carpet dello storico palazzo della Costa Azzurra è calcato dalle stelle del cinema protagoniste dell’evento che, per l’Italia, è degnamente rappresentato da Alice Rohrwacher con il film ‘Lazzaro felice’ e Matteo Garrone (‘Dogman’), in lizza per la Palma d’oro.

Rigorosamente vietati dal regolamento di quest'anno i selfie, a compensare l’assenza dello scatto ‘fai da te’ ci pensano i fotografi professionisti che all’inaugurazione hanno immortalato gli eleganti outfit scelti per l’occasione.

Da Cate Blanchett, presidente di giuria, a Penelope Cruz (protagonista con Javier Bardem del film ‘Everybody knows’, passando per Chiara Mastroianni e Julianne Moore, ecco le protagoniste che hanno dato il via all’eleganza del Festival.

