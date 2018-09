Carlotta Mantovan, la tenera dedica alla figlia Stella per il primo giorno di scuola

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Carlotta Mantovan risaliva al 20 marzo scorso, a pochi giorni prima dalla scomparsa dell’amato Fabrizio Frizzi, suo marito e padre della figlia Stella, avvenuta 6 giorni dopo.

Da allora, la giornalista non aveva più condiviso nulla sui social, lasciando che una straordinaria riservatezza parlasse per lei, riposta nell’intimità di un dolore che è rimasto privatissimo.

Oggi, a distanza di quattro mesi dall’addio al conduttore, Carlotta Mantovan è tornata a mostrare la sua tenerezza di mamma attraverso l’account personale.

L’occasione è stata il primo giorno di scuola della piccola Stella, nata 5 anni fa dal’amore per Fabrizio Frizzi.

“Primo giorno di scuola, amore mio, ti amo” sono le frasi che, sotto forma di hashtag, augurano il meglio alla bambina in un giorno così speciale, scritte in calce a una foto che pur non svelando i volti delle protagoniste, esprime tutta la dolcezza di un momento, del bacio più bello.

Carlotta Mantovan nel programma ‘Tutta salute’ su Rai Tre

Intanto Carlotta Mantovan è diventata a tutti gli effetti un volto di Rai Tre.

Dal 10 settembre, infatti, la giornalista, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, si occupa di smascherare le fake news all’interno del programma 'Tutta salute', in partenza dalle 10.45 lunedì 10 settembre su Rai 3.

“Ringrazio la Rai per questa opportunità, ringrazio il direttore di Rai Tre Stefano Coletta e la squadra che mi accoglierà”, ha detto Mantovan alla vigilia del suo esordio, emozionata per un ruolo inedito che mette in risalto il suo garbo e la sua professionalità.