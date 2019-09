Caterina Balivo bacchettata dalla suocera: “Avevi un vestito tremendo. E quei capelli…”

I capelli senza onde e piatti come proprio non le donano, quel vestito “tremendo” che la rendeva troppo magra: la signora Mirella, suocera di Caterina Balivo, con un tono tanto ironico quanto delizioso, non risparmia giudizi stilistici alla nuora conduttrice del programma ‘Vieni da me’ che su Instagram ha documentato i suoi consigli ‘girati’ poi alla parrucchiera della Rai perché ne facesse tesoro.

“Ecco i capelli così stanno bene!”, afferma la madre di Guido Maria Brera mostrando a Caterina Balivo come andrebbe acconciata la chioma durante le dirette televisive, da spuntare presto perché - dice la signora Mirella - troppo lunga per il suo viso. “Un messaggio alla mia parrucchiera. Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”, il monito della conduttrice alla quale non viene risparmiato neppure un giudizio sugli abiti indossati.

(Di seguito una delle storie Instagram di Caterina Balivo)

La suocera di Caterina Balivo commenta il look della nuora

“Sul look non transigo”, precisa ancora donna in uno dei video Instagram che bene evidenziano le idee chiare anche in fatto di abbigliamento: “Quello di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo”, assicura la signora Mirella disposta a far parte della schiera di autori televisivi per curare al meglio lo stile della nuora che: “Quel mostro di mia suocera”, la definisce con amabile ironia, riprova della complicità che la lega alla nonna dei suoi due figli.

(Di seguito due delle storie Instagram di Caterina Balivo)

