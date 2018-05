Caterina Balivo mette all’asta i suoi vestiti per beneficenza

“Partita l’asta di beneficenza in collaborazione con @ebay.it. Vi aspetto numerosi per fare del bene insieme”: così Caterina Balivo ha annunciato su Instagram la sua collaborazione con E Bay che la vede promotrice di un’iniziativa benefica a supporto della Onlus Imation.

La conduttrice di ‘Detto Fatto’ ha selezionato dei capi di abbigliamento per un’asta di beneficenza suddivisa su più lotti che permette di aggiudicarsi una vasta selezione di proposte moda, dalle più casual alle più eleganti, e decine di accessori di tendenza.

Il ricavato andrà alla fondazione creata da lei stessa che, oltre a sostenere la ricerca scientifica per combattere la fibrosi cistica e migliorare la situazione clinica dei bambini che ne sono affetti, si occupa di progettare, finanziare e gestire progetti a sostegno delle famiglie dei bambini in condizioni economiche più disagiate.

“La fibrosi cistica è la più frequente malattia genetica ereditaria. Da 10 anni, con la nostra fondazione, cerchiamo di migliorare anche il contesto di vita dei bambini” - ha commentato Caterina Balivo - “Offriamo gratuitamente soggiorni climatici e iscrizioni a corsi sportivi, dando in questo modo la possibilità ai pazienti con fibrosi cistica di migliorare il loro benessere fisico e di contrastare l’evoluzione peggiorativa della malattia. La collaborazione con eBay.it è una bella occasione di fundrasing e un’importante opportunità per poter far conoscere la nostra realtà ad un pubblico ancora più vasto”.

I capi di Caterina Balivo all’asta su E Bay

Nel complesso sono 42 le proposte moda protagoniste dell’asta di eBay.it: 23 paia di scarpe, 5 abiti, 4 paia di pantaloni, 5 maglie e 5 paia di occhiali da sole.

Tra le scelte di Caterina Balivo spiccano alcuni modelli molto in linea con le principali tendenze di stagione, capi da indossare per non passare inosservate questa estate: le immancabili sneakers; un abito fantasia Flamingos, uno dei motivi più di moda delle ultime stagioni, per questo abito leggero, smanicato e dal taglio retrò; una camicia a quadrettini bianca e bordeaux per un look country femminile grazie al collo alla coreana e le maniche tre quarti scampanate e ancora tanti altri elementi per rendere diverso e originale il proprio guardaroba.

“La solidarietà è un valore che la nostra azienda incarna sin dalla sua nascita. Grazie alla sentita partecipazione della nostra community, tramite le Aste di Beneficenza sul nostro sito solo in Italia sono stati raccolti più di 11 milioni di euro da oltre 600 associazioni negli ultimi 16 anni”, è stato il commento di Ilary Bottini, Responsabile Comunicazione di eBay in Italia: “Grazie ai nostri 5 milioni di acquirenti attivi solo in Italia, crediamo che eBay possa essere un efficace strumento di risonanza a supporto di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi e siamo felici di collaborare quotidianamente con associaizioni, ONG, aziende pubbliche e private per supportare diversi progetti di valore sociale”.

L’asta è live e accessibile via la sezione Aste di Beneficenza su eBay.it.