Céline Dion preoccupa i fan: “Sei tanto magra, prenditi cura di te”

L’intento di Céline Dion era quello di attirare l’attenzione sulla sua T-shirt, ma l’occhio dei follower si è soffermato su ben altro guardando la foto postata su Instagram. Sorridente sì, ma davvero tanto magra: così si è mostrata la cantante 51enne nello scatto social in cui indossa una maglietta e una minigonna di pelle nera, immagine che ha destato i commenti dei fan, quasi tutti incentrati sulla forma fisica minuta al punto tale da aver indotto qualcuno a consigliarle di prendersi cura di sé.

Céline Dion magrissima su Instagram: i commenti dei fan

“Penso davvero che tu sia malata. Prenditi cura di te”, è una delle tante osservazioni scritte a margine della foto che mostra Céline Dion seduta sul pavimento con gambe e braccia sottilissime. “Mangia”, le consiglia qualcun altro, “Fai attenzione” prosegue un altro utente, ripreso da chi, al contrario, suggerisce di non fare osservazioni sulla sua forma fisica e ricorda che l’artista è sempre stata magra.

Non è questa la prima volta che di Céline Dion viene notata una particolare magrezza. Era già successo a gennaio scorso e allora la stessa cantante aveva replicato alle critiche e alle osservazioni sul suo aspetto fisico. “Se ti piace come sono, eccomi qui. Altrimenti lasciami in pace”, aveva affermato allora la cantante, spiegando di aver deciso di perdere peso per se stessa e di non sentirsi in alcun modo sfiorata dai giudizi altrui.