Céline Dion troppo magra? “Se non vi piaccio lasciatemi in pace”

“Se ti piace come sono, eccomi qui. Altrimenti lasciami in pace”: replica così Céline Dion al coro di voci che ha sollevato in toni dispregiativi la notazione sul suo fisico, apparso notevolmente dimagrito durante le sfilate di Parigi.

In un’intervista rilasciata a The Sun, la cantante canadese ha spiegato di aver deciso di perdere peso per se stessa e di non sentirsi in alcun modo sfiorata dai giudizi altrui: “Non mi sto prendendo un rischio, voglio solo sentirmi forte, femminile e sexy”, sono state le sue parole volte a chiarire una presa diposizione pensata per il proprio benessere.

“A me piace come sono adesso, quindi non voglio parlarne. Nessuno deve preoccuparsi, chi è di un’altra opinione basta che non mi guardi e non mi faccia foto”, ha aggiunto ancora l’interprete del brano 'My Heart Will Go On' – colonna sonora del film 'Titanic' – vedova del grande amore della sua vita, René Angélil, scomparso nel gennaio 2016 per un tumore alla gola.

Un amore grande e totalizzante il loro nonostante la forte differenza di età (quando si sono sposati nel 1994 lei aveva 19 e lui 45), che ancora resta nel cuore di Céline Dion pronta a respingere qualsiasi sospetto di nuove relazioni.

Céline Dion ha un nuovo compagno? La smentita

Ultimamente Céline Dion è stata avvistata spesso insieme al ballerino Pepe Munoz e il gossip ha iniziato a insinuare ci fosse del tenero.

Ma: “Sono single” – ha precisato lei nell’intervista – “Dovendo lavorare tantissimo con Pepe alle coreografie dei miei show, ero preoccupata che l’improvvisa attenzione potesse distrarlo. Una parte di stampa si è scandalizzata nel vedermi con un altro uomo dopo René, ma lui è soltanto un amico. E’ il mio migliore amico”.