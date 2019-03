Chanel saluta Lagerfeld: modelle in lacrime sulla passerella

A due settimane dalla scomparsa di Karl Lagerfeld la maison di rue Cambon rende omaggio al genio creativo morto il 19 febbraio scorso con un minuto di silenzio e una passerella che è un inno al lavoro dello stilista.

Al Grand Palais, trasformato per l'occasione in un paesino di montagna, sfila l'ultima collezione di Chanel disegnata da Kaiser Karl, entrato ormai nel mito della storia della moda. Tra gli chalet, la neve, i pini, il cielo azzurro e le note di David Bowie si fa largo Penelope Cruz, gonna bianca e maglioncino coordinato, che percorre la passerella con una rosa bianca in mano.

E poi ecco Cara Delevingne, per anni musa dello stilista, che cerca di consolare Mariacarla Boscono, commossa fino alle lacrime. Mentre le colleghe Naomi Campbell, Stella Tennant e Claudia Schiffer siedono nel front row applaudendo l'ultimo show firmato Lagerfeld.

(Penelope Cruz la sfilata dell’ultima collezione autunno-inverno 2019-2020 di Chanel firmata da Lagerfeld)

"Mi è venuta voglia di ridere e piangere allo stesso tempo vedendo tutte quelle persone venute per omaggiarlo - ha detto Cruz a 'Wwd'. Questo momento segna l'inizio di qualcos'altro, di tutto ciò che Karl ha creato in questi anni. Nella collezione che ho visto oggi c'è tutto: passato, presente e futuro".

Anche la top italiana Mariacarla Boscono, in pedana assieme a Kaia Gerber, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre gli ospiti dedicavano allo stilista una standing ovation. A visionare la collezione - fiumi di tweed, tanto black and white e le immancabili camelie - Virginie Viard, da anni braccio destro di Lagerfeld, e nuovo direttore creativo della maison, che dopo lo show si è affacciata per salutare i presenti.

Tutti gli ospiti, comprese Kristen Stewart e Monica Bellucci, tenevano in mano un disegno realizzato da Lagerfeld che lo ritrae affianco a Coco Chanel e la scritta 'The beat goes on' che campeggia in alto: "il mito continua".